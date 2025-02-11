  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реалисты будут возмущаться. Сити с пенальти вышел в матче с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реалисты будут возмущаться. Сити с пенальти вышел в матче с Реалом

Лига Чемпионов

Сити близок к победе

Реалисты будут возмущаться. Сити с пенальти вышел в матче с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из которых "Манчестер Сити" принимает "Реал".

При довольно равном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда. Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал.

Ну а после перерыва Мбаппе сравнял счет – после хорошей атаки вторым темпом француз откликнулся на высокий заброс и в падении, коленом, какими-то непонятными полуножницами все-таки закинул мяч в сетку! 1:1 на 60-й минуте!

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 79-й минуте судья за фол на Фодене дал пенальти в пользу "Сити" (ждем критики от "Реала"), а Холанд с точки оформил дубль. 2:1, "Сити" близок к победе!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".

По теме
yellow-arrow
Фаворит сразу был известен. Брест – ПСЖ 0:3. Видеообзор матча
yellow-arrow
Криво или феноменально? Мбаппе сравнял счет в матче с Манчестер Сити
yellow-arrow
Нападающий Манчестер Сити догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости