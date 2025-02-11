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Шоу продолжается. В матче Манчестер Сити - Реал уже 2:3!

Лига Чемпионов
Обновлено

Реал таки сравнял!

Шоу продолжается. В матче Манчестер Сити - Реал уже 2:3!

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из которых "Манчестер Сити" принимает "Реал".

При довольно равном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда. Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал.

Ну а после перерыва Мбаппе сравнял счет – после хорошей атаки вторым темпом француз откликнулся на высокий заброс и в падении, коленом, какими-то непонятными полуножницами все-таки закинул мяч в сетку! 1:1 на 60-й минуте!

Ну а на 79-й минуте судья за фол на Фодене дал пенальти в пользу "Сити" (ждем критики от "Реала"), а Холанд с точки оформил дубль. 2:1.

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"Сити" близок к победе, но! "Реал" сравнял на 86-й минуте! Диас добив в сетку после не самой удачной игры Эдерсона, который отбил перед собой! 2:2!

А уже на 90+2 минуте "Реал" вырвал победу после очередного провала обороны хозяев - Беллингем принес победу!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.02.2025 в 00:00
МС нет защиты --много не нужных пасов поперёк назад а ударов по воротам нет
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.02.2025 в 00:00
МС нет защиты --много не нужных пасов поперёк назад а ударов по воротам нет
Ответить
0
0

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