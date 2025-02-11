ЛЧ. Спортинг – Боруссия Д 0:3. Судьба противостояния решилась за один тайм

Лига чемпионов

Стыковой раунд. Первый матч

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Первый большой матч Нико Ковача. Он не слишком удачно стартовал во главе "Боруссии", уступив "Штутгарту". Теперь же у наставника был шанс исправиться. В соперниках был не менее кризисный "Спортинг". Его все еще дергает после того, как Аморим ушел в “Манчестер Юнайтед”. И сегодня эти конвульсии были видны снова.

Однако о них позже, ведь до перерыва преимуществом владели все-таки хозяева. Они больше на себя тянули одеяло, хотя и полностью укрыться не удавалось. Не было опасности у ворот Кобеля. Практически все на расстоянии.

Но на 15 минуте затряслась перекладина ворот дортмундцев. Араухо без сопротивления подошел на ударную позицию и пробил в каркас из-за пределов штрафной. Еще несколько раз в игру вступал Кобель. Один из моментов был после рикошета: эффектно. Гости же обострить смогли только в компенсированное к первому тайма время. Дважды в центре внимания был Гирасси, но отметиться ему не удалось.

Как оказалось позже, для нападающего "Боруссии" это была только разминка. И для всей команды гостей в целом. Из раздевалки на поле вышли совсем другие "шмели". Даже вылетели. Уже на 55 минуте Адееми пробил в створ после скидки Гирасси – голкипер парировал. А спустя пять минут сам Серу реализовал момент. После навеса Брандта с правого фланга нападающий головой нанес отличный удар в правую девятку.

Это был 10 гол Гирасси в текущем сезоне ЛЧ – он единолично возглавил рейтинг бомбардиров. А на 68 минуте еще и оформил ассист. В этом случае он навесил с правого фланга, а Гросс коленом в касание переправил круглого в ворота. Дебютный гол для немца в футболке "Боруссии".

Доминация гостей продолжалась даже при счете 2:0. Трижды создали опасный момент "шмели", в том числе в одном из них Гирасси мог оформлять дубль, однако пробил прямо в голкипера. Но все же реальные моменты на фоне бессмысленных усилий хозяев принесли свои плоды.

На 82 минуте Адеем создал для себя гол. Он убежал в контратаку, дождался Брандта и отдал ему на ход. Сам же ракетой метнулся к штрафной и в касание замкнул прострел Юлиана. Первый гол Карима с 1 октября прошлого года. Тогда он забивал еще в ворота "Селтика" – тоже в Лиге чемпионов.

Доля противостояния решена на 99,9%. Только чудо может помочь "Спортингу". Провалилась сегодня центральная линия обороны "львов". Все голы пришли оттуда. И вообще устали хозяева: не могли потом ни атаковать, ни защищаться. Вот и подопечные Ковача этим воспользовались.

Ответный матч состоится 19 февраля в Дортмунде. За все пять проведенных поединков против "шмелей" лиссабонцы забили четыре гола. В том числе ноль на “Вестфаленштадионе”. Можно создать и историю, но…

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0:3

Голы: Гирасси 60, Гросс 68, Адееми 82

"Спортинг": Силва – Фреснеда (Э. Куарежма 73), Диоманде, Сен-Жюст, Матеус Реис (Браганса 62) – Кенда, Дебаст (Боль 73), Симоэш (Морита 62), Араухо – Тринкау, Гардер (Дьокереш 59)

"Боруссия" Д: Кобель – Риерсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон (Зюле 90+3) – Забитцер, Гросс (Озкан 90+3) – Адееми (Дюранвиль 86), Брандт (Чуквуэмека 86), Байно-Гиттенс (Байер 65) – Гирасси

Предупреждения: Тринкау 78 – Гирасси 66