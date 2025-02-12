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Назван лучший игрок матча между Манчестер Сити и Реалом

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Назван лучший игрок матча между Манчестер Сити и Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвала лучшего игрока матча между "Манчестер Сити" и "Реалом".

Им стал нападающий мадридцев Винисиус Жуниор

Бразилец в матче отдал ассист на Беллингема при третьем голе. Также нападающий ударил в створ ворот и мимо ворот. Один удар был заблокирован.

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Напомним, что "Реал" вырвал выездную победу над "Манчестер Сити" со счётом 3:2. Голами отметились Килиан Мбаппе, Бразхим Диас и Джуд Беллингем. За "Манчестер Сити" забивал нападающий Эрлинг Холланд.

Ответный матч состоится в Мадриде 19 февраля

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
12.02.2025 в 00:36
Ой і що воно продемонструвало Декілька падінь у карному суперника та з десяток гримас... Той же Мбаппе чи Беллінгем набагато краще були і обидва забили!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
12.02.2025 в 00:36
Ой і що воно продемонструвало Декілька падінь у карному суперника та з десяток гримас... Той же Мбаппе чи Беллінгем набагато краще були і обидва забили!
Ответить
0
0

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