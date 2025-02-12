Назван лучший игрок матча между Манчестер Сити и Реалом

УЕФА назвала лучшего игрока матча между "Манчестер Сити" и "Реалом".

Им стал нападающий мадридцев Винисиус Жуниор

Бразилец в матче отдал ассист на Беллингема при третьем голе. Также нападающий ударил в створ ворот и мимо ворот. Один удар был заблокирован.

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Напомним, что "Реал" вырвал выездную победу над "Манчестер Сити" со счётом 3:2. Голами отметились Килиан Мбаппе, Бразхим Диас и Джуд Беллингем. За "Манчестер Сити" забивал нападающий Эрлинг Холланд.

Ответный матч состоится в Мадриде 19 февраля