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Карло Анчелотти рассказал о матче против Манчестер Сити и заявил, что это была хорошая игра для команды
Комментарий главного тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти против "Манчестер Сити" и заявил, что это была хорошая игра для команды.
По его словам, у команды было много моментов.
"Мы не смогли выиграть вчистую, но получили небольшое преимущество. Это была хорошая игра для нас, и мы должны быть довольны. У нас было много моментов, но "Сити" тоже создавал нам проблемы. Теперь нам нужно хорошо подготовиться ко второму матчу, но эта победа придаёт нам уверенности", - сказал Анчелотти.
Тренер считает, что это была не лучшая игра за время работы в "Реале"
"Это была хорошая игра, и мы ожидали, что она будет такой. Иногда нам не хватало баланса, но сегодня, когда мы пошли на жертвы, все увидели качество", - сказав Анчелотти.
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"Реал" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче со счётом 3:2. Ответный матч состоится 19 февраля.
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