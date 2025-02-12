Пеп Гвардиола: Из всех игр, которые мы играли против Реала, эта была лучшей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал матч Лиги Чемпионов против "Реала".

По его словам, в матче было много моментов, но результат вызывает вопросы.

"Результат таков, каков он есть. Мы сделали много хороших вещей, но возникает вопрос, когда вы приходите к концу с таким результатом. После того как мы вышли вперед, это случалось много раз: "Спортинг", "Брентфорд", "Манчестер Юнайтед". Мы проигрывали во многих играх. Это происходит не в первый раз, но на этом уровне это очень сложно", - сказал Гвардиола.

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Испанский тренер посчитал матч против "Реала" лучшим.

"Из всех игр, которые мы играли против "Реала", эта была лучшей. Я ожидал этого, судя по их игре, и поэтому я говорю, что не могу злиться на свою команду. Мы знаем, с какой командой нам предстоит столкнуться. Трудно принять тот результат, который у тебя в руках, и упустить его. Но мы постараемся в ответном матче. Посмотрим, какие игроки вернутся свежими".

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"Манчестер Сити" уступил "Реалу" со счётом 2:3. Ответный матч состоится 19 февраля.