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Нико Ковач после матча со Спортингом заявил, что есть вещи, которые определённо можно улучшить

Лига Чемпионов

Комментарий тренера Боруссии после матча Лиги Чемпионов

Нико Ковач после матча со Спортингом заявил, что есть вещи, которые определённо можно улучшить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач после матча со "Спортингом" заявил, что есть вещи, которые определённо можно улучшить.

По его словам, "шмели" заслужили победу, но есть моменты, которые можно улучшить.

"Победа полностью заслуженная, особенно если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была напряженной, но во втором тайме мы увеличили скорость, так что у нас было хорошее владение мячом, хорошие отрезки, и забитые нами голы были фантастическими. Я доволен игрой.

В первом тайме мы забыли играть в футбол чуть быстрее. Это было слишком медленно, поэтому наши соперники всегда успевали восстановиться. Во втором тайме мы увеличили скорость. Мы создали несколько хороших моментов, так что я очень доволен этим как тренер, но есть вещи, которые мы определенно можем улучшить", - сказал тренер "Боруссии".

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"Боруссия Д" обыграла "Спортинг" в выездном матче (3:0) и создала преимущество к ответному матчу, который пройдёт 19 февраля.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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