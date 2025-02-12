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Маркиньос догнал Шевченко по количеству матчей в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Бразилец присоединяется к топ-50

Маркиньос догнал Шевченко по количеству матчей в ЛЧ

Фото: "ПСЖ"

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Встреча против "Бреста" стала для футболиста сотой в главном клубном евротурнире. Теперь воспитанник "Коринтианса" догнал Андрея Шевченко.

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Экс-форвард "Милана" отыграл в сумме 8215 минут, Маркиньос – 8642. Сейчас они разделяют 50-ю позицию. Если принимать во внимание только футболистов с бразильским гражданством, то защитника парижан опережают только Марсело (102), Фернандиньо (103), Тьяго Силва (105), Дани Алвес (111) и Роберто Карлос (120).

Маркиньос присоединился к ПСЖ в июле 2013 года после короткого периода в "Роме".

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Андрей Шевченко Маркиньос
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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