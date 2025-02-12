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Маркиньос догнал Шевченко по количеству матчей в ЛЧ
Бразилец присоединяется к топ-50
Фото: "ПСЖ"
Встреча против "Бреста" стала для футболиста сотой в главном клубном евротурнире. Теперь воспитанник "Коринтианса" догнал Андрея Шевченко.
Экс-форвард "Милана" отыграл в сумме 8215 минут, Маркиньос – 8642. Сейчас они разделяют 50-ю позицию. Если принимать во внимание только футболистов с бразильским гражданством, то защитника парижан опережают только Марсело (102), Фернандиньо (103), Тьяго Силва (105), Дани Алвес (111) и Роберто Карлос (120).
Маркиньос присоединился к ПСЖ в июле 2013 года после короткого периода в "Роме".
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