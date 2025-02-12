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"Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил

Лига Чемпионов
Обновлено

Железные аргументы

"Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче раунда плей-офф Винисиус Жуниор вышел в старте. Фанаты хозяев пытались давить на одного из лидеров испанского гранда. В частности, они скандировали в его адрес: "Где твой Золотой мяч?".

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Бразилец не замедлил с ответом и показательно напомнил присутствующим на трибунах, сколько "королевский клуб" выигрывал трофеев Лиги чемпионов.

"Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил - изображение 1

Впрочем, лучшим аргументом оказалась концовка встречи. Винисиус отдал 2 результативные передачи, а "сливочные" одержали волевую победу в компенсированное время. Также он был признан футболистом матча.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Винисиус Жуниор
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Источник:
Movistar
Опубликовал: Александр Симченко
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