Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил
Железные аргументы
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче раунда плей-офф Винисиус Жуниор вышел в старте. Фанаты хозяев пытались давить на одного из лидеров испанского гранда. В частности, они скандировали в его адрес: "Где твой Золотой мяч?".
Бразилец не замедлил с ответом и показательно напомнил присутствующим на трибунах, сколько "королевский клуб" выигрывал трофеев Лиги чемпионов.
Впрочем, лучшим аргументом оказалась концовка встречи. Винисиус отдал 2 результативные передачи, а "сливочные" одержали волевую победу в компенсированное время. Также он был признан футболистом матча.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:3. Ожидания от матча оправдались на все 100%
- Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола