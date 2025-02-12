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Интригу оставили для Эйндховена. Ювентус – ПСВ 2:1. Обзор матча
Хозяева одержали минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме "старая синьора" создавала более острые моменты, а у "фермеров" были трудности с попаданием по воротам. После перерыва эта проблема осталась у нидерландской команды, но им удалось забить. Также "красно-белые" начали чаще держать мяч (60%). Ближе к окончанию основного времени пьемонтцы вырвали победу благодаря футболисту, начинавшему поединок на скамейке запасных.
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Смотрите обзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов
Турин. Allianz Stadium, 39 886 зрителей
Голы: Маккенни, 34, Мбангула, 82 – Перишич, 56
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