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Анчелотти: Сезон начался по-настоящему. Это был совершенный матч. Мы не сдались

Лига Чемпионов
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Итальянский специалист доволен исходом встречи на Этихад

Анчелотти: Сезон начался по-настоящему. Это был совершенный матч. Мы не сдались

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над “Манчестер Сити” (3:2) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Я спокоен и доволен, конечно. Мы хорошо выступили в первом из двух матчей, мы получили небольшое преимущество, и теперь нас ждет ответный матч.

Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Мы не сдались”.

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“Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.

Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны”.

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“Этим путем и хотим идти, и мы на протяжении долгого времени об этом говорили. Вот этот путь. Сейчас сезон начался по-настоящему, и у нас есть действительно хороший результат.

Четверо игравших в защите никогда прежде так не играли и даже не тренировались вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, кое-что нам удалось из нее выжать”, – сказал главный тренер.

Ответный поединок состоится 19 февраля.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
UEFA, Movistar, Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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