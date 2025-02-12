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Анчелотти: Сезон начался по-настоящему. Это был совершенный матч. Мы не сдались
Итальянский специалист доволен исходом встречи на Этихад
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над “Манчестер Сити” (3:2) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
“Я спокоен и доволен, конечно. Мы хорошо выступили в первом из двух матчей, мы получили небольшое преимущество, и теперь нас ждет ответный матч.
Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Мы не сдались”.
“Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.
Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны”.
“Этим путем и хотим идти, и мы на протяжении долгого времени об этом говорили. Вот этот путь. Сейчас сезон начался по-настоящему, и у нас есть действительно хороший результат.
Четверо игравших в защите никогда прежде так не играли и даже не тренировались вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, кое-что нам удалось из нее выжать”, – сказал главный тренер.
Ответный поединок состоится 19 февраля.
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