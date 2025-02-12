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Тьаго Мотта говорит, что победа над "ПСВ" стала лишь первым шагом
Тренер также доволен своими игроками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьаго Мотта поделился мыслями после победы над "ПСВ" (2:1) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это была равная игра против команды, которая стремится играть в хороший футбол и делает это хорошо. Эта победа - лишь первый шаг, в ответном матче нам нужно показать отличное выступление, чтобы пройти в 1/8 финала.
Сегодня снова игроки, которые вышли со скамейки запасных, подняли уровень команды как во владении мячом, так и без него. Маккенни - великолепный футболист и важная фигура в команде, топ-игрок, поэтому и играет везде и часто. Дуглас Луиз сейчас в отличной форме, мне очень нравится его энергия на поле. Он сильный игрок и провел очень хороший матч. Я очень доволен Мбангулой: он прессингует, обыгрывает, забивает голы. У него всегда фантастическое отношение к игре, он отдается полностью", - сказал Мотта.
Добавим, что ответный матч состоится 19 февраля.
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