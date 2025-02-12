  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тьаго Мотта говорит, что победа над "ПСВ" стала лишь первым шагом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьаго Мотта говорит, что победа над "ПСВ" стала лишь первым шагом

Лига Чемпионов

Тренер также доволен своими игроками

Тьаго Мотта говорит, что победа над "ПСВ" стала лишь первым шагом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Тьаго Мотта поделился мыслями после победы над "ПСВ" (2:1) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это была равная игра против команды, которая стремится играть в хороший футбол и делает это хорошо. Эта победа - лишь первый шаг, в ответном матче нам нужно показать отличное выступление, чтобы пройти в 1/8 финала.

Сегодня снова игроки, которые вышли со скамейки запасных, подняли уровень команды как во владении мячом, так и без него. Маккенни - великолепный футболист и важная фигура в команде, топ-игрок, поэтому и играет везде и часто. Дуглас Луиз сейчас в отличной форме, мне очень нравится его энергия на поле. Он сильный игрок и провел очень хороший матч. Я очень доволен Мбангулой: он прессингует, обыгрывает, забивает голы. У него всегда фантастическое отношение к игре, он отдается полностью", - сказал Мотта.

Добавим, что ответный матч состоится 19 февраля.

Читайте такжеИнтригу оставили для Эйндховена. Ювентус – ПСВ 2:1. Обзор матчаЧитайте такжеЮвентус под руководством Тьяго Мотты отметился необычным достижением
По теме
yellow-arrow
Холанд обогнал двух легенд в списке лучших бомбардиров ЛЧ - один из них украинец
yellow-arrow
Брюгге - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Анчелотти: Сезон начался по-настоящему. Это был совершенный матч. Мы не сдались
Тиаго Мотта Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен) Ювентус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости