Тьаго Мотта говорит, что победа над "ПСВ" стала лишь первым шагом

Главный тренер "Ювентуса" Тьаго Мотта поделился мыслями после победы над "ПСВ" (2:1) в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это была равная игра против команды, которая стремится играть в хороший футбол и делает это хорошо. Эта победа - лишь первый шаг, в ответном матче нам нужно показать отличное выступление, чтобы пройти в 1/8 финала.

Сегодня снова игроки, которые вышли со скамейки запасных, подняли уровень команды как во владении мячом, так и без него. Маккенни - великолепный футболист и важная фигура в команде, топ-игрок, поэтому и играет везде и часто. Дуглас Луиз сейчас в отличной форме, мне очень нравится его энергия на поле. Он сильный игрок и провел очень хороший матч. Я очень доволен Мбангулой: он прессингует, обыгрывает, забивает голы. У него всегда фантастическое отношение к игре, он отдается полностью", - сказал Мотта.