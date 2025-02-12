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Холанд обогнал двух легенд в списке лучших бомбардиров ЛЧ - один из них украинец
Ему всего 24
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" минимально обыграл "Манчестер Сити" в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов (3:2). Два гола за "горожан" забил нападающий Эрлинг Холанд.
Второй забитый мяч 24-летнего норвежца в ворота "сливочных" стал 49-м за время его выступлений в Лиге чемпионов. По этому показателю он обогнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в рейтинге лучших бомбардиров турнира.
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Стоит отметить, что свои 49 голов Холанд забил за 49 матчей, в то время как Шевченко и Ибрагимович отличились 48 раз в 100 и 124 играх, соответственно.
Теперь Эрлинг находится на одном уровне с Альфредо ди Стефано и на один гол отстает от Тьерри Анри.
Erling Haaland has now scored more Champions League goals (49) than Zlatan Ibrahimovic and Andriy Shevchenko (both 48). He’s level with Alfredo Di Stéfano and just one behind Thierry Henry.— Statman Dave (@StatmanDave) February 11, 2025
He’s 24 years old. ???? pic.twitter.com/rwZYYwTDHY
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