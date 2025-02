Холанд обогнал двух легенд в списке лучших бомбардиров ЛЧ - один из них украинец

"Реал" минимально обыграл "Манчестер Сити" в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов (3:2). Два гола за "горожан" забил нападающий Эрлинг Холанд.

Второй забитый мяч 24-летнего норвежца в ворота "сливочных" стал 49-м за время его выступлений в Лиге чемпионов. По этому показателю он обогнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

Стоит отметить, что свои 49 голов Холанд забил за 49 матчей, в то время как Шевченко и Ибрагимович отличились 48 раз в 100 и 124 играх, соответственно.

Теперь Эрлинг находится на одном уровне с Альфредо ди Стефано и на один гол отстает от Тьерри Анри.

