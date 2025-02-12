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Тренер Бреста - после 0:3 от ПСЖ: Это сурово по отношению к нам
"Пираты" все равно прыгнули выше головы
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Главный тренер "Бреста" Эрик Руа прокомментировал крупное поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:3) в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.
"Мы всегда выходим из матчей против Парижа с сожалением. Я не могу критиковать своих игроков, но мы не использовали свои шансы и недостаточно хорошо оборонялись, что делает игру против таких соперников трудной. Это разочаровывает и расстраивает.
Я думаю, что 3:0 - это сурово по отношению к нам, но соперник заслужил победу", - сказал Руа.
Ответный матч между "ПСЖ" и "Брестом" состоится 19 февраля.
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