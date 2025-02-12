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Тренер Бреста - после 0:3 от ПСЖ: Это сурово по отношению к нам

Лига Чемпионов
Обновлено

"Пираты" все равно прыгнули выше головы

Тренер Бреста - после 0:3 от ПСЖ: Это сурово по отношению к нам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бреста" Эрик Руа прокомментировал крупное поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:3) в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы всегда выходим из матчей против Парижа с сожалением. Я не могу критиковать своих игроков, но мы не использовали свои шансы и недостаточно хорошо оборонялись, что делает игру против таких соперников трудной. Это разочаровывает и расстраивает.

Я думаю, что 3:0 - это сурово по отношению к нам, но соперник заслужил победу", - сказал Руа.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Брестом" состоится 19 февраля.

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Лига чемпионов Брест Пари Сен-Жермен Эрик Руа
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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