Беллингем - о матче против Сити: Мы показали лучший футбол в сезоне, а затем умудрились отстать в счете

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился эмоциями после волевой победы над "Манчестер Сити" (3:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, 21-летний англичанин стал автором решающего гола "сливочных" в матче.

"Это была странная игра. Думаю, мы показали лучший футбол в сезоне, а затем умудрились отстать в счете. "Сити" по-прежнему невероятная команда. С ними очень сложно играть — они заставляют двигаться, манипулируют твоей позицией. Играть против них всегда очень сложно. В конце концов, мы воспользовались одним из многочисленных шансов — наконец-то!

В этих матчах на выбывание всегда есть что-то интересное — есть взлеты и падения. Это не просто техническая, тактическая битва, это еще и психологическое состязание. Было очень важно, чтобы мы контролировали себя на протяжении всей встречи с этой точки зрения.

Забитый мяч? Я просто продолжал бежать, надеясь, что Вини ударит мимо ворот. Я просто пытаюсь забить гол. Чувствовал, что по игре мы заслужили победу, так что надо отдать должное команде.

Двое из четырех наших защитников — полузащитники. Чуамени играет там большую часть времени, и очень сложно адаптироваться к этой позиции, особенно когда играешь против одного из лучших девяток поколения. Надо отдать должное всем четверым, я действительно горжусь ими", - подытожил Джуд.