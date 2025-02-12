Брюгге - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Брюгге" встретится с "Аталантой" в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов-2024/25. Игра пройдет в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел Стадион".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала

12.02.2025

Брюгге, "Ян Брейдел Стадион"

"Брюгге" 19:45 "Аталанта"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2