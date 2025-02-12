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Брюгге - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брюгге - Аталанта. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брюгге" встретится с "Аталантой" в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов-2024/25. Игра пройдет в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел Стадион".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала
12.02.2025
Брюгге, "Ян Брейдел Стадион"
"Брюгге" 19:45 "Аталанта"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляция матча Брюгге - Аталанта
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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