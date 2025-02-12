Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.

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Лига Чемпионов, стыковые матчи

Монако, Стад Луи ІІ

Монако – Бенфика 22:00

Трансляция – Megogо 1