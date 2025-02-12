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Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Монако - Бенфика. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Лига Чемпионов, стыковые матчи
Монако, Стад Луи ІІ
Монако – Бенфика 22:00
Трансляция – Megogо 1
Трансляція матчу Монако - БенфікаСмотреть трансляцию
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