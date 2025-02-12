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Абсолютный рекорд. Реал одержал юбилейную победу в КЕЧ и ЛЧ

Лига Чемпионов

Королевский клуб стал первым, кто смог достичь такой вехи

Абсолютный рекорд. Реал одержал юбилейную победу в КЕЧ и ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" одержал юбилейную 300-ю победу в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, обыграв на выезде "Манчестер Сити" (3:2).

"Реал" стал первым клубом в истории еврокубков, которому удалось достичь такой отметки в КЕЧ и ЛЧ, опередив мюнхенскую "Баварию" (241) и "Барселону" (209). Для этого королевскому клубу понадобилось 498 матчей.

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Также добавим, что Карло Анчелотти стал лучшим тренером "Реала" по количеству проведенных матчей во главе клуба в КЕЧ и ЛЧ (72), опередив Мигеля Муньоса (71).

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Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится на "Сантьяго Бернабеу" в следующую среду, 19-го февраля, где определится участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
IFFHS
Опубликовал: Андрей Журба
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