Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абсолютный рекорд. Реал одержал юбилейную победу в КЕЧ и ЛЧ
Королевский клуб стал первым, кто смог достичь такой вехи
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" одержал юбилейную 300-ю победу в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, обыграв на выезде "Манчестер Сити" (3:2).
"Реал" стал первым клубом в истории еврокубков, которому удалось достичь такой отметки в КЕЧ и ЛЧ, опередив мюнхенскую "Баварию" (241) и "Барселону" (209). Для этого королевскому клубу понадобилось 498 матчей.
Также добавим, что Карло Анчелотти стал лучшим тренером "Реала" по количеству проведенных матчей во главе клуба в КЕЧ и ЛЧ (72), опередив Мигеля Муньоса (71).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится на "Сантьяго Бернабеу" в следующую среду, 19-го февраля, где определится участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00.
Популярное сейчас
- Победа Реала над Ман Сити, возвращение Коваленко, поражения Динамо и Шахтера U-19. Главные новости за 11 февраля
- Дубля Холанда не хватило. Манчестер Сити - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:3. Ожидания от матча оправдались на все 100%
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф