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Селтик – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Встреча лидеров своих чемпионатов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии стыковых матчей Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Селтик" и "Бавария". Первый матч команды сыграют в Глазго.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Трансляція матчу Селтік - БаваріяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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