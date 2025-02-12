Селтик – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

На стадии стыковых матчей Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Селтик" и "Бавария". Первый матч команды сыграют в Глазго.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.