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Селтик – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Встреча лидеров своих чемпионатов

Селтик – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На стадии стыковых матчей Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Селтик" и "Бавария". Первый матч команды сыграют в Глазго.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Трансляція матчу Селтік - Баварія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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