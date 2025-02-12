Винисиус: Баннер болельщиков Манчестер Сити дал мне дополнительную мотивацию

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, признанный лучшим игроком матча плей-офф ЛЧ , прокомментировал баннер болельщиков "Манчестер Сити" в честь победы Родри над бразильцем в борьбе за Золотой мяч.

"Я видел баннер. Он дал мне еще большую мотивацию. Когда фаны соперников делают что-то подобное, это дает мне силу провести отличный матч", – сказал Винисиус после игры.

Ответный матч между "Реалом" и "Сити" состоится 19 февраля, в Мадриде.