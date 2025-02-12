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Винисиус: Баннер болельщиков Манчестер Сити дал мне дополнительную мотивацию
Не лучший ход фанов "горожан"
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, признанный лучшим игроком
"Я видел баннер. Он дал мне еще большую мотивацию. Когда фаны соперников делают что-то подобное, это дает мне силу провести отличный матч", – сказал Винисиус после игры.
Ответный матч между "Реалом" и "Сити" состоится 19 февраля, в Мадриде.
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Источник:Madrid Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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