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Винисиус: Баннер болельщиков Манчестер Сити дал мне дополнительную мотивацию

Лига Чемпионов
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Не лучший ход фанов "горожан"

Винисиус: Баннер болельщиков Манчестер Сити дал мне дополнительную мотивацию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, признанный лучшим игроком матча плей-офф ЛЧ, прокомментировал баннер болельщиков "Манчестер Сити" в честь победы Родри над бразильцем в борьбе за Золотой мяч.

"Я видел баннер. Он дал мне еще большую мотивацию. Когда фаны соперников делают что-то подобное, это дает мне силу провести отличный матч", – сказал Винисиус после игры.

Ответный матч между "Реалом" и "Сити" состоится 19 февраля, в Мадриде.

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Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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