Срна: Шахтер должен был набрать больше очков в Лиге чемпионов

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями относительно выступления команды в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что "Шахтер" должен был набрать больше очков. К сожалению, не удалось. Где-то не повезло, где-то сами виноваты, где-то соперник был сильный. Не могу сказать, что это провал, ведь "Шахтер" уже три года подряд набирает минимум семь очков в Лиге чемпионов - это очень важно для украинского футбола, для самого "Шахтера" и для коэффициента украинского футбола. Поэтому мы все проанализируем, и самое главное, чтобы после этого анализа мы стали сильнее. А это покажет только время.

Думаю, ключевой была игра с ПСВ и красная карточка, это был ключевой момент - мы показывали фантастическую игру до красной карточки. К сожалению, очень много психологических ударов мы получали в прошлом сезоне на последних минутах. Так произошло и с ПСВ: получили за восемь минут три гола, конечно, после этого трудно набирать силы, приобретать уверенность и играть следующую игру на таком же уровне", - приводит слова Срны официальный сайт клуба.