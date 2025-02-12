  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Винисиус Жуниор подтвердил факт переговоров с Реалом о новом контракте
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус Жуниор подтвердил факт переговоров с Реалом о новом контракте

Лига Чемпионов

Бразилец надеется, что им удастся прийти к согласию

Винисиус Жуниор подтвердил факт переговоров с Реалом о новом контракте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после победы в Лиге чемпионов над "Манчестер Сити" (3:2) дал комментарий относительно своего контракта с клубом.

"Новый контракт? Мы с клубом ведем переговоры по новому соглашению. Я хочу остаться здесь надолго, насколько это возможно, чтобы творить историю "Реала". Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем все решить и заключить новое соглашение. Я всегда говорил, что хочу продолжать играть в Мадриде".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Действующий контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» действует до конца июня 2027 года. Также напомним, что ранее появлялись слухи об интересе к игроку со стороны нескольких клубов Саудовской Аравии.

Читайте такжеАбсолютный рекорд. Реал одержал юбилейную победу в КЕЧ и ЛЧ
По теме
yellow-arrow
Срна: Шахтер должен был набрать больше очков в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Винисиус: Баннер болельщиков Манчестер Сити дал мне дополнительную мотивацию
yellow-arrow
Абсолютный рекорд. Реал одержал юбилейную победу в КЕЧ и ЛЧ
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports BR
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости