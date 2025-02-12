Винисиус Жуниор подтвердил факт переговоров с Реалом о новом контракте

Звездный вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор после победы в Лиге чемпионов над "Манчестер Сити" (3:2) дал комментарий относительно своего контракта с клубом.

"Новый контракт? Мы с клубом ведем переговоры по новому соглашению. Я хочу остаться здесь надолго, насколько это возможно, чтобы творить историю "Реала". Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем все решить и заключить новое соглашение. Я всегда говорил, что хочу продолжать играть в Мадриде".

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Действующий контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» действует до конца июня 2027 года. Также напомним, что ранее появлялись слухи об интересе к игроку со стороны нескольких клубов Саудовской Аравии.