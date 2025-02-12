Фейеноорд - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

На пути к 1/8 финала Лиги чемпионов между собой встретятся "Фейенорд" и "Милан". Нидерландцы разместились на 19-м месте с 13 очками в общей турнирной таблице, а итальянцы финишировали на 13-й позиции, набрав на два балла больше за своих соперников. На этапе стыковых матчей обе команды, находящиеся не в оптимальной форме, сойдутся в двухматчевом противостоянии.

Первая игра состоится уже сегодня, 12-го февраля, а ответный матч команды сыграют во вторник, 18-го числа.

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Лига чемпионов. Стыковые матчи

12 февраля. 22:00. Роттердам. "Де Кейп"

"Фейеноорд" — "Милан"

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4