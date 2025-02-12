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Маркевич рассказал, благодаря чему Реал переиграл Ман Сити в матче ЛЧ

Лига Чемпионов

Сыграли несколько факторов

Маркевич рассказал, благодаря чему Реал переиграл Ман Сити в матче ЛЧ

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал волевую победу мадридского "Реала" над "Манчестер Сити" в первой игре в рамках 1/16 Лиги чемпионов.

"Считаю, что "Реал" взял верх заслуженно, другое дело, что мадридцы заставили поволноваться своих болельщиков и победа была, как говорится, валидольной. Ведь гости еще до перерыва должны были закрывать игру, однако удивили плохой реализацией.

Тем не менее, в конце противостояния таки наверстали упущенное и вырвали победу. Благодаря чему? Прежде всего, преимуществу в скорости, как перемещений по футбольному полю, так и мысли. Приходится констатировать, что "горожане" недооценили такой непростой процесс смены поколений и не позаботились о надежной замене своим лидерам, которые делали "погоду" на протяжении многих лет.

Исчезла ли интрига в этой паре перед повторной битвой в Мадриде? Трудно дать однозначный ответ, ведь Реал из-за травм защитников также был не безгрешен у своих владений. Все же, склоняюсь к тому, что испанский гранд своего уже не упустит, потому что он не превзойден, когда в ключевой момент надо собраться и продемонстрировать свои лучшие качества", - считает Маркевич.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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