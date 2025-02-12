Не для Винисиуса. Фанаты Манчестер Сити раскрыли тайну баннера с Родри и Золотым мячом

Для матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала" болельщики "Манчестер Сити" подготовили особый сюрприз - на трибунах был баннер с изображением полузащитника команды Родри, который держал в руках "Золотой мяч".

Теперь фанатская группа "1894" раскрыла истинное значение этого баннера. Как оказалось, он был адресован не Винисиусу Жуниору, который занял второе место в голосовании за "Золотой мяч":