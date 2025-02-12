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Не для Винисиуса. Фанаты Манчестер Сити раскрыли тайну баннера с Родри и Золотым мячом
Никто в СМИ не понял (с)
x.com/1894
Для матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала" болельщики "Манчестер Сити" подготовили особый сюрприз - на трибунах был баннер с изображением полузащитника команды Родри, который держал в руках "Золотой мяч".
Теперь фанатская группа "1894" раскрыла истинное значение этого баннера. Как оказалось, он был адресован не Винисиусу Жуниору, который занял второе место в голосовании за "Золотой мяч":
"Никто в СМИ не понял, что человек, на которого был направлен баннер, даже не был на поле? Флорентино Перес. Именно он инициировал кампанию клеветы на Родри и бойкот церемонии игроками. Точку нужно было поставить, несмотря на результат игры".
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