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Не для Винисиуса. Фанаты Манчестер Сити раскрыли тайну баннера с Родри и Золотым мячом

Лига Чемпионов

Никто в СМИ не понял (с)

Не для Винисиуса. Фанаты Манчестер Сити раскрыли тайну баннера с Родри и Золотым мячом

x.com/1894

Новина українською

Для матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала" болельщики "Манчестер Сити" подготовили особый сюрприз - на трибунах был баннер с изображением полузащитника команды Родри, который держал в руках "Золотой мяч".

Теперь фанатская группа "1894" раскрыла истинное значение этого баннера. Как оказалось, он был адресован не Винисиусу Жуниору, который занял второе место в голосовании за "Золотой мяч":

"Никто в СМИ не понял, что человек, на которого был направлен баннер, даже не был на поле? Флорентино Перес. Именно он инициировал кампанию клеветы на Родри и бойкот церемонии игроками. Точку нужно было поставить, несмотря на результат игры".

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Манчестер Сити Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
1894
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
12.02.2025 в 17:05
"Лошари 1894" - таке тепер ім'я буде в цього фанатського об'єднання даунів...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.02.2025 в 17:05
"Лошари 1894" - таке тепер ім'я буде в цього фанатського об'єднання даунів...
Ответить
0
1

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