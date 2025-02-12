Тренер Бенфики - об игре против Монако в ЛЧ: Мы должны быть беспощадными

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже высказался о сопернике команды в Лиге чемпионов - "Монако".

"Мы будем играть против хорошей команды, которая играет в физическую игру и имеет технические качества. Мы знаем, когда нужно защищаться, а когда атаковать. Мы должны быть беспощадными.

Я вижу, что команда мотивирована и пытается развиваться в моем игровом плане. Тренер соперника похвалил нашу манеру игры в пас, и мы упорно работаем над тем, чтобы развиваться в других аспектах, главным образом в организации нападения, что поможет нам контролировать игру", - сказал специалист.