Компани - об игре против Селтика: Это будет удивительный вечер Лиги чемпионов

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о матче Лиги чемпионов против "Селтика".

"У них замечательные традиции в Лиге чемпионов. Мы отдадим им должное, но у нас тоже замечательная команда. И пока мы понимаем, насколько велика и важна эта игра, мы будем выступать хорошо. Это будут два тяжелых матча, но главное, чтобы мы прошли дальше.

Это, безусловно, будет особенным как для нас, так и для болельщиков. Я счастлив пережить эти моменты, и это будет удивительный вечер Лиги чемпионов", - сказал Компани.