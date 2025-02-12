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Компани - об игре против Селтика: Это будет удивительный вечер Лиги чемпионов
Наставник Баварии ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о матче Лиги чемпионов против "Селтика".
"У них замечательные традиции в Лиге чемпионов. Мы отдадим им должное, но у нас тоже замечательная команда. И пока мы понимаем, насколько велика и важна эта игра, мы будем выступать хорошо. Это будут два тяжелых матча, но главное, чтобы мы прошли дальше.
Это, безусловно, будет особенным как для нас, так и для болельщиков. Я счастлив пережить эти моменты, и это будет удивительный вечер Лиги чемпионов", - сказал Компани.
Матч "Селтик" - "Бавария" состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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