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Тренер Монако рассказал об ожиданиях матча с Бенфикой

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С нетерпением ждёт встречи

Тренер Монако рассказал об ожиданиях матча с Бенфикой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Монако" рассказал об ожиданиях матча с "Бенфикой".

Ади Хюттер сказал, что "Бенфика" - опытная команда турнира

"У "Бенфики" больше опыта, тогда как мы молодая команда. Многим нашим игрокам еще предстоит сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Отаменди - пример опыта в этой команде "Бенфике", игрок, который придает уверенности своим молодым товарищам по команде. Но мы довольны нашими игроками и нашей манерой игры. Мы рады встретиться с "Бенфикой" на этом этапе соревнований", - сказал Хюттер.

Тренер также вспомнил прошлую встречу команд, которая закончилась 3:2 в пользу португальского клуба.

"С тех пор, как мы проиграли "Бенфике" со счётом 3:2, изменились наши результаты, даже в Лиге 1, а также форма в Лиге чемпионов, которые ухудшились. Тем не менее мы довольны нашей кампанией и тем, как мы играли против сильных команд в Лиге чемпионов.

Мы набрали 13 очков, что неплохо, и обыграли такие команды, как "Барселона" и "Астон Вилла". Мы с нетерпением ждём новой встречи с "Бенфикой", - сказал тренер.

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Напомним, что матч между "Монако" и "Бенфикой" пройдёт 12 февраля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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