  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бывший тренер сборной Англии может возглавить одну из ТОП-команд Чемпионшипа
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер сборной Англии может возглавить одну из ТОП-команд Чемпионшипа

Лига Чемпионов

Он фаворит на назначение

Бывший тренер сборной Англии может возглавить одну из ТОП-команд Чемпионшипа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Англии может возглавить одну из ТОП-команд Чемпионшипа.

По информации talkSport, тренер "Блэкберна" Джон Юстес покидает свой пост, чтобы возглавить клуб, за который он играл "Дерби Каунти"

Ли Карсли, сейчас фаворит на пост преемника Юстаса. Он играл за "Блэкберн" в сезоне 1999/2000. Тренер не работал на постоянной основе в клубах. Он был исполняющим обязанности главного тренера в таких командах, как "Ковентри", "Брентфорд" и "Бирмингем".

Также источник предлагает варианты на следующего наставника "Блэкберна": Роб Эдвардс, Гэри О'Нил, Райан Лоу и Стив Купер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ли Карсли последние три с половиной года был тренером сборной Англии до 21 года, а последние три месяца 2024 года — временным тренером основной сборной Англии, заменив Гарета Саутгейта. Под его руководством сборная Англии вернулась в высший дивизион Лиги наций.

Сейчас "Блэкберн" занимает 6-е место в Чемпионшипе с 45-ю баллами.

По теме
yellow-arrow
Брюгге - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Селтик – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
yellow-arrow
Фейеноорд - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Блэкберн Роверс Ли Карсли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TalkSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости