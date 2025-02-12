Бывший тренер сборной Англии может возглавить одну из ТОП-команд Чемпионшипа.

По информации talkSport, тренер "Блэкберна" Джон Юстес покидает свой пост, чтобы возглавить клуб, за который он играл "Дерби Каунти"

Ли Карсли, сейчас фаворит на пост преемника Юстаса. Он играл за "Блэкберн" в сезоне 1999/2000. Тренер не работал на постоянной основе в клубах. Он был исполняющим обязанности главного тренера в таких командах, как "Ковентри", "Брентфорд" и "Бирмингем".

Также источник предлагает варианты на следующего наставника "Блэкберна": Роб Эдвардс, Гэри О'Нил, Райан Лоу и Стив Купер.

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Ли Карсли последние три с половиной года был тренером сборной Англии до 21 года, а последние три месяца 2024 года — временным тренером основной сборной Англии, заменив Гарета Саутгейта. Под его руководством сборная Англии вернулась в высший дивизион Лиги наций.

Сейчас "Блэкберн" занимает 6-е место в Чемпионшипе с 45-ю баллами.