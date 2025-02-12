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"Возможно все". Тренер Селтика высказался о матче ЛЧ против Баварии
Команда настроена оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Брендан Роджерс, тренер "Селтика", высказался о матче ЛЧ против "Баварии".
"Я думаю, что с такой энергией и поддержкой в матче возможно все. Мы хотим ехать и играть, мы не боимся проиграть. Если мы сможем выступить хорошо, как мы показали на этом соревновании, особенно дома, надеюсь, мы получим то, чего заслуживаем.
"Бавария" - один из гигантов европейского футбола, они действительно футбольные короли с точки зрения того, чего они достигли за много-много лет. Поэтому то, что мы можем бросить им вызов, является большим достижением", - сказал специалист.
Добавим, что 12 февраля "Селтик" сыграет против "Баварии" в 22:00 по Киеву.
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