"Возможно все". Тренер Селтика высказался о матче ЛЧ против Баварии

Брендан Роджерс, тренер "Селтика", высказался о матче ЛЧ против "Баварии".

"Я думаю, что с такой энергией и поддержкой в матче возможно все. Мы хотим ехать и играть, мы не боимся проиграть. Если мы сможем выступить хорошо, как мы показали на этом соревновании, особенно дома, надеюсь, мы получим то, чего заслуживаем.

"Бавария" - один из гигантов европейского футбола, они действительно футбольные короли с точки зрения того, чего они достигли за много-много лет. Поэтому то, что мы можем бросить им вызов, является большим достижением", - сказал специалист.