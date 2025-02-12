ЛЧ. Брюгге - Аталанта 2:1. Делили игру первым номером и привели к пенальти

Лига чемпионов. 1/16 финала

12 февраля 2025 года

"Брюгге" - "Аталанта", 2:1

Голы: Ферран Ютгла 15, Густав Нильссон 90+4 (П) - Марио Пашалич 41.

С первых минут игры хозяева поля, "Брюгге", начали создавать давление на соперника. Со временем "Аталанта" пыталась работать в высоком прессинге, но защитники "Брюгге" играли без грубых ошибок. На 15-й минуте давление соперника дало плоды — Чемсдин сделал отличный прострел в центр штрафной, где его уже ждал Жутгла. Он в касание пробил в левый угол ворот и не оставил шансов на спасение голкиперу "Аталанты". После гола можно было предположить, что "Аталанта" начнёт играть первым номером, но подопечные Ники Хейена продолжили контролировать игру. Игроки "Брюгге" в середине первого тайма стали значительно больше времени проводить с мячом, тогда как "Аталанта" лишь присматривалась к хозяевам.

Как и стоило ожидать, "Брюгге" не смог играть первым номером до конца первого тайма. У них было несколько эпизодов, например, Де Кейпер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской площадки, но игроки "Аталанты" спокойно выбили мяч на правый фланг. Через несколько минут Де Кейпер снова мог отличиться — он получил мяч на левом углу штрафной площадки и пробил в ближний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны. Итак, "Брюгге" отдал мяч "Аталанте", и она воспользовалась моментом. Игрок итальянской команды вбросил мяч из аута на левом фланге к лицевой линии поля на Де Кетеларе, он же сразу же сделал ответную передачу на Дзаппакоста, он не долго думая, выполнил подачу в центр штрафной площадки, где Пашалич выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот.

Первый тайм завершился со счётом 1:1. Однако второй тайм оказался куда интереснее. Начало второй 45-минутки следовало за очень спокойным контролем игры "Брюгге", тем временем как "Аталанта" совсем не шла в прессинг, они по-прежнему играли по большей части от соперника. После этого "Аталанта" сделала несколько замен, и за ними последовали бельгийцы. Вероятнее всего, замены Джан Пьеро Гасперини не сыграли, ведь мяч совсем не держался у итальянского клуба во втором тайме.

После 60-й минуты "Аталанта" наконец начала добавлять в атаке, но игрок "Аталанты" в борьбе за мяч отмахнулся от игрока "Брюгге", и арбитр дал свисток и указал на 11-метровый. После споров от игроков итальянского клуба судья дал несколько желтых карточек, а именно под раздачу попали Рафаэл Толой, Хуан Куадрадо и Исак Хин.

Густаф Нильссон, который и заработал это пенальти, с "точки" пробил под левый угол ворот, голкипер гостей не угадал и пригнул в правый нижний угол. Победа бельгийской команды 2:1.

Тренер: Ники Хейен.

"Брюгге": Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Хоэль Ордоньес, Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Ардон Яшари, Рафаэль Онедика, Чемсдин Талби (Уго Сике), Ханс Ванакен, Христос Цолис (Густав Нильссон), Ферран Ютгла (Хуго Ветлесен).

Тренер: Джан Пьеро Гасперини.

"Аталанта": Руй Патрисиу, Штефан Пош (Рафаэл Толой), Исак Хин, Берат Джимсити, Рауль Белланова (Хуан Куадрадо), Давиде Дзаппакоста (Марко Палестра), Мартен Де Рон, Эдерсон Лоуренсо, Марио Пашалич (Лазар Самарджич), Шарль Де Кетеларе, Матео Ретеги (Марко Брешианини).

Предупреждения: Рафаэл Толой, Хуан Куадрадо, Исак Хин 90+2.