Суперкомпьютер оценил шансы "Бенфики" пройти стыковые матчи.

Аналитики из Opta считают, что португальский клуб пройдёт "Монако". На это дают вероятность 55%.

Проход клуба Анатолия Трубина в 1/4 финала оценивается Суперкомпьютером в 13%. Шансы попасть в полуфинал равны 6%, а проход в финал оценивается в 2%.

"Бенфика" в случае победы над "Монако" попадёт на "Барселону" или "Ливерпуль".

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Напомним, что "Бенфика" заняла на Этапе Лиги 16-е место и попала в число сеяных команд во время жеребьёвки стыковых матчей.

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Матч против "Монако" пройдёт 12 февраля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч в Португалии состоится 18 февраля.