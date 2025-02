Суперкомпьютер оценил шансы "Бенфики" пройти стыковые матчи.

Аналитики из Opta считают, что португальский клуб пройдёт "Монако". На это дают вероятность 55%.

Проход клуба Анатолия Трубина в 1/4 финала оценивается Суперкомпьютером в 13%. Шансы попасть в полуфинал равны 6%, а проход в финал оценивается в 2%.

"Бенфика" в случае победы над "Монако" попадёт на "Барселону" или "Ливерпуль".

