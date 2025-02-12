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Нойер перед матчем с Селтиком: Мы должны прорваться через их прессинг

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Игрок высказался о матче ЛЧ

Нойер перед матчем с Селтиком: Мы должны прорваться через их прессинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мануэль Нойер, вратарь "Баварии", рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Селтика".

"Они хорошо играют и хорошая агрессивная команда. Мы должны прорваться через прессинг, мы должны попытаться играть в наш атакующий футбол. Это начинается с игры на опережение, и мы должны быть начеку. "Селтик" не любит играть без мяча, поэтому мы хотим как можно лучше строить атакующую игру к их штрафной и создавать моменты", - сказал игрок.

Матч "Селтик" - "Бавария" состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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