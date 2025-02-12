Нойер перед матчем с Селтиком: Мы должны прорваться через их прессинг

Мануэль Нойер, вратарь "Баварии", рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Селтика".

"Они хорошо играют и хорошая агрессивная команда. Мы должны прорваться через прессинг, мы должны попытаться играть в наш атакующий футбол. Это начинается с игры на опережение, и мы должны быть начеку. "Селтик" не любит играть без мяча, поэтому мы хотим как можно лучше строить атакующую игру к их штрафной и создавать моменты", - сказал игрок.