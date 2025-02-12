Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер перед матчем с Селтиком: Мы должны прорваться через их прессинг
Игрок высказался о матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Нойер, вратарь "Баварии", рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Селтика".
"Они хорошо играют и хорошая агрессивная команда. Мы должны прорваться через прессинг, мы должны попытаться играть в наш атакующий футбол. Это начинается с игры на опережение, и мы должны быть начеку. "Селтик" не любит играть без мяча, поэтому мы хотим как можно лучше строить атакующую игру к их штрафной и создавать моменты", - сказал игрок.
Матч "Селтик" - "Бавария" состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Задерживал лично Малюк: СБУ разоблачила топового шпиона ФСБ в своих рядах
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены