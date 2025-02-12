Лига Чемпионов. Стыковые матчи

Монако, Стад Луи II

Монако – Бенфика 0:1

Гол: Павлидис 48

Удаление: Эль-Мусрати 52

"Бенфика" приехала на Лазурный берег с проблемами на правом краю защиты, с тройкой ЦП и Отаменди под угрозой дисквалификации, и с Ди Марией на лавке – аргентинец едва восстановился после травмы. Потому стартовый план лиссабонцев был весьма осторожным, с приоритетом на то, чтобы уберечь ворота Трубина в безопасности.

"Орлы" вышли с номинальным ЦЗ Араужу на правом фланге и статичной тройкой в полузащите (только Кекчю эпизодически подключался вперед). Ставка была на то, чтобы доставлять мяч в последнюю треть сразу, минуя центр поля. Отаменди и компания много искали Павлидиса и инсайдов вертикальными передачами, и лишь ЛЗ Каррерас имел лицензию подключаться вперед, и его влияние оказалось немаловажным для развития матча.

"Монако" был со старта не сильно, но наглее. Например, номинальный вингер Диатта вышел на левый край защиты. Хюттер вышел в 4-4-2, чтобы максимально раскрыть зимнего новичка Мику Бирета, которому подыгрывал на острие Эмболо. Кроме швейцарца креативом занимался Головин, а Диатта давал ширину слева. Еще один новичок Эль-Мусрати тоже вышел с первых минут, закрыв дыру в опорной. Справа Вандерсон подключался дозировано, в качестве подстраховки.

В стартовые 40 минут "монегаски" владели инициативой, хоть и весьма символичной. Бирет в дебютные минуты скинул Эмболо, который выбегал 1 на 1, но Каррерас на грани фола швейцарца остановил. Далее Эмболо переключился на плеймейкинг – едва не запустил соотечественника Закарию на ворота, скинул Вандерсону под опасный кросс справа. "Бенфика" молчала.

Молчала, чтобы в последние 5 минут полностью перехватить инициативу, и создать в разы больше, чем соперник. Зная сбои в физподготовке "Монако" после нового года, это было ожидаемо. Кекчю посадил карточку Эль-Мусрати на карточку. Эурснес вытянул того же Эль-Мусрати на фланг, чем разбил опорную. И после прохода Павлидиса (не заметил Салису) грек выкатил Каррерасу под свободный удар с угла штрафной, но испанец затянул с ударом. После этого была серия напряженных корнеров гостей, в последнем из которых Антониу Силва пяткой едва не переправил в ворота выстрел Актюркоглу.

В дебюте второго тайма "Бенфика" развила успех и наконец открыла счет. Павлидис 40 минут упирался в Тило Керера, но с ЛЦЗ Салису у него пошло куда лучше. Плюс на том же фланге играл Диатта, и "Бенфика" начала проверять слабую зону куда активнее. Хоть без Ди Марии их правый фланг сам по себе не то чтобы предоставлял угрозу.

"Орлы" после розыгрыша от ворот в 4 паса разыграли голевую комбинацию. Араужу выдал шикарную передачу через полполя на Павлидиса, который продавил Салису и мягко перекинул Маецки. Во встрече команд в общем раунде осенью Павлидис забил на 48-й. Ровно на той же 48-й забил и в этот вечер. Повторился и еще один мотив, не менее неприятный для хозяев, а именно удаление в дебюте второго тайма. Эль-Мусрати выпрашивал у итальянского арбитра вторую желтую для Каррераса, а в итоге получил ее сам.

В таких условиях "монегаскам" оставалось держать строй и пытаться удержать хотя бы такой результат. Павлидис вскоре мог удваивать, но с прострела Скьеллерупа пробил в кипера с метров 6. Еще через минут 20 свежий Ди Мария с Актюркоглу создали момент для Амдуни, но Керер спас команду. Анхеля, увы, хватило на четверть часа. Пытались добивать уже в два форварда, с Кабралом и Белотти. Но закончили с минимальной победой.

0:1. Павлидис снова огорчил "Стад Луи II". "Бенфика" вышла играть на нейтралке, и явно была не против ничьей до стартового свистка. Но по ходу встречи команде Бруну Лаже удалось нащупать слабости в лагере соперника, и добыть перевес – и в счете, и численный. Горький осадок оставило только то, что не удалось развить успех перед игрой в Лиссабоне на следующей неделе. Кроме Эль-Мусрати там не сыграет и капитан "монегасков" Закария, и лучший крайний защитник Вандерсон. У "орлов", правда, тоже не будет якоря в центре поля, ведь свою карточку нашел и Флорентину Луиш. На фоне крестов у зимнего новичка Ману это может стать проблемой. Как и травма Ди Марии.

Монако: Маецки – Диатта, Салису, Керер, Вандерсон – Эль-Мусрати, Закария – Головин (Бен-Сегир, 68), Аклиуш (Минамино, 68) – Эмболо, Бирет (Магасса, 57)

Бенфика: Трубин – Каррерас, Отаменди, Антониу Силва, Араужу (Ди Мария, 67) – Кекчю, Флорентину (Баррейро, 67), Эурснес – Скьеллеруп (Амдуни, 78), Павлидис (Белотти, 78), Актюркоглу