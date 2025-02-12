УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Брюгге - Аталанта

Футболист "Брюгге" Хемсдине Талби был признан лучшим игроком матча против "Аталанты" по версии УЕФА (2:1).

"Он был постоянной угрозой, игроком, который делает разницу, особенно в ситуациях один на один. Его передачи также были великолепными.

Вместе со своим партнером по команде Йоакином Сейсом они хорошо перекрывали друг друга в защите", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.