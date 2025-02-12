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УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Брюгге - Аталанта

Лига Чемпионов

Талби был постоянной угрозой (с)

УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Брюгге - Аталанта

УЄФА

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Футболист "Брюгге" Хемсдине Талби был признан лучшим игроком матча против "Аталанты" по версии УЕФА (2:1).

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"Он был постоянной угрозой, игроком, который делает разницу, особенно в ситуациях один на один. Его передачи также были великолепными.

Вместе со своим партнером по команде Йоакином Сейсом они хорошо перекрывали друг друга в защите", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.

УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Брюгге - Аталанта - изображение 1
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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