ЛЧ. Фейенорд - Милан 1:0. Ощущение, что команды ошиблись турниром

Лига чемпионов. 1/16 финала

12.02.2025. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Санчес Х. (Испания)

"Фейенорд" - "Милан" 1:0

"Фейенорд": Велленройтер, Рид (Митчелл 79), Белен, Ганцко, Смал (Буэну 70), Модер, Миламбо, Тимбер (Осман 79), Мусса, Пайшан (Иванушец 85), Уэда (Карранса 46)

"Милан": Меньян, Уокер, Тиав (Томори 60), Павлович, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 60), Жоау Феликс, Леау (Камарда 83), Хименес (Эбрахам 83)

Предупреждения: Смал 57, Миламбо 62 - Тиав 51

Гол: Пайшан 3

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Кризисные "Фейенорд" и "Милан", которые все никак не выйдут на желаемый уровень, встретились в 1/16 финала Лиги чемпионов. Стабильность - это точно не про них. Ко всем проблемам добавились еще и кадровые. Так что удалось сегодня показать?

Поединок начался с быстрого гола хозяев. Использовали свой первый же момент. Уже на 3-й минуте Пайшан продемонстрировал индивидуальное мастерство: сместился с левого фланга в штрафную и точно пробил в ближний угол. Меньян откровенно ошибся. Гол на нем.

После этого момента не последовало какой-то заметной реакции от "Милана". Игра развивалась, как она, похоже, и планировала развиваться. Команды разменивались атаками, частенько фолили. Особенно заметным в первом тайме был Леау. Жаль, что не по игре. Его актерские способности и попытки заработать фол или пенальти арбитр не оценил.

В целом миланцы сумели лишь на один интересный удар. Его выполнил Феликс, пробив в ближний угол. Голкипер сделал все, что от него требовалось. В конце тайма нидерландцы могли забивать во второй раз. Тот же Пайшан своей пушкой вколотил в перекладину.

Ожидалось, что Консейсау как-то встряхнет "Милан" в перерыве. Не знаем, что там было в раздевалках, но ничего не изменилось. Игра "россонери" была сырой, будто без какого-то замысла. Красно-чёрные часто ошибались, не могли обыграть соперников, имели огромные проблемы с креативом впереди. Да и вообще - играли бесстрастно, бесхарактерно.

"Фейенорд" играл по счету. Они не страдали от того, что проводят меньше времени с мячом. Вспоминаем яркий пример их матча с "Баварией". Мюнхенцы делали все, что угодно, но победила команда из Роттердама благодаря контратакам. Причем со счетом 3:0.

Сегодня нидерландцы сделали все от себя зависящее в обороне. Где-то своими плохими решениями помогал соперник. На самом деле "Фейенорд" мог бы рисковать гораздо больше. Шансы на ещё больший успех могли бы быть.

За второй тайм трудно выделить хотя бы один классный момент, созданный обеими командами. Конечно, если нужно будет сделать видеообзор матча, то что-то наскрести можно. Но какими будут эти удары, сами понимаете... В общем, трудно назвать это "зрелище" поединком Лиги чемпионов.

Не знаем над чем работает Консейсау в "Милане", но игры как таковой нет. Особенно много проблем возникает с соперниками, садящимися в оборону. Ну а и.о. главного тренера хозяев Боссхарт добывает победу и преимущество в 1 мяч перед ответной игрой.