Гасперини: Я больше не понимаю правил футбола

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от "Брюгге" (2:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

"Драма в том, что вы больше не можете различать контакты в футболе. Сначала мы все прыгали как пингвины, теперь мы все будем бегать как пингвины. Футбол превращается в совершенно другой вид спорта.

Трагедия в том, что эта болезнь распространяется по всему футболу. Мы выходим за пределы этого вида спорта. У всех совершенно разное представление о фолах.

Трагедия сегодняшнего футбола - контакты. Сейчас большинство игроков падают и кричат, чтобы что-то "украсть". Я больше не понимаю правил футбола. Эта игра превращается в совершенно другой вид спорта", - сказал специалист.