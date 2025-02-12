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Гасперини: Я больше не понимаю правил футбола
Наставник Аталанты высказался после поражения команды в ЛЧ
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от "Брюгге" (2:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
"Драма в том, что вы больше не можете различать контакты в футболе. Сначала мы все прыгали как пингвины, теперь мы все будем бегать как пингвины. Футбол превращается в совершенно другой вид спорта.
Трагедия в том, что эта болезнь распространяется по всему футболу. Мы выходим за пределы этого вида спорта. У всех совершенно разное представление о фолах.
Трагедия сегодняшнего футбола - контакты. Сейчас большинство игроков падают и кричат, чтобы что-то "украсть". Я больше не понимаю правил футбола. Эта игра превращается в совершенно другой вид спорта", - сказал специалист.
Добавим, что в дополнительное время второго тайма в ворота "Аталанты" был назначен пенальти, который реализовал Нильссон.
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