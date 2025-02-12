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Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика
Порталы определились с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
12 февраля состоялся матч "Монако" - "Бенфика" в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов (0:1).
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.
После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 7.1 (sofascore) и 6.9 (whoscored).
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За все игровое время Трубин сделал три сейва, отдал 71% точных передач и всего сделал 24 касания к мячу.
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