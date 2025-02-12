  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика

Лига Чемпионов

Порталы определились с оценками

Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

12 февраля состоялся матч "Монако" - "Бенфика" в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов (0:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 7.1 (sofascore) и 6.9 (whoscored).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За все игровое время Трубин сделал три сейва, отдал 71% точных передач и всего сделал 24 касания к мячу.

Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика - изображение 1Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика - изображение 2
По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Фейенорд - Милан 1:0. Ощущение, что команды ошиблись турниром
yellow-arrow
ЛЧ. Монако – Бенфика 0:1. Заскриптованный Павлидис и затишье у ворот Трубина
yellow-arrow
Гасперини: Я больше не понимаю правил футбола
Бенфика (Лиссабон) Монако Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости