Трубин отыграл на ноль. Статистические порталы определились с оценками в матче ЛЧ Монако - Бенфика

12 февраля состоялся матч "Монако" - "Бенфика" в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов (0:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 7.1 (sofascore) и 6.9 (whoscored).

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За все игровое время Трубин сделал три сейва, отдал 71% точных передач и всего сделал 24 касания к мячу.