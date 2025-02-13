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Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА. Видео

Лига Чемпионов
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Красавец!

Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА.

Спасение украинским вратарём Анатолием Трубиным "Бенфики" попало в подборку лучших сейвов матчей среды в Лиге Чемпионов.

Компанию украинцу составили вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, голкипер "Селтика" Симон Миньоле и вратарь "Селтика" Каспер Шмейхель.

Видео сейвов:

Анатолий Трубин сделал 3 сейва в матче против "Монако", в том числе после передачи россиянина.

"Бенфика" обыграла "Монако" в выездном матче со счётом 1:0. Ответный матч состоится 18 февраля.

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Мануэль Нойер Симон Миньоле Каспер Шмейхель Анатолий Трубин
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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