Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА. Видео
Красавец!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА.
Спасение украинским вратарём Анатолием Трубиным "Бенфики" попало в подборку лучших сейвов матчей среды в Лиге Чемпионов.
Компанию украинцу составили вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, голкипер "Селтика" Симон Миньоле и вратарь "Селтика" Каспер Шмейхель.
Видео сейвов:
Trubin, Neuer, Mignolet, Schmeichel ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2025
Which save impressed you the most? ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/GfJ8SNZTqO
Анатолий Трубин сделал 3 сейва в матче против "Монако", в том числе после передачи россиянина.
"Бенфика" обыграла "Монако" в выездном матче со счётом 1:0. Ответный матч состоится 18 февраля.
Популярное сейчас
- СНБО ввел санкции против Порошенко
- Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
- Задерживал лично Малюк: СБУ разоблачила топового шпиона ФСБ в своих рядах
- Дубля Холанда не хватило. Манчестер Сити - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола