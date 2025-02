Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА. Видео

Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА.

Спасение украинским вратарём Анатолием Трубиным "Бенфики" попало в подборку лучших сейвов матчей среды в Лиге Чемпионов.

Компанию украинцу составили вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, голкипер "Селтика" Симон Миньоле и вратарь "Селтика" Каспер Шмейхель.

Видео сейвов:

Trubin, Neuer, Mignolet, Schmeichel ????



Which save impressed you the most? ⛔