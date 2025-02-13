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Венсан Компани после матча с Селтиком рассчитывает на домашнюю игру
Тренер подвёл итоги матча сайту УЕФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Баварии" Венсан Компани подвёл итоги матча с "Селтиком".
По словам бельгийского тренера, в матче с "Селтиком" "Бавария" увезла отличный результат. Но тренер рассчитывает на домашнюю игру.
"Это первая половина игры. В целом, это действительно отличный результат. Болельщики нечасто проигрывают здесь, особенно в Европе, поэтому мы ценим важность игры и победу.
Мы также неплохо играем дома, так что будем рассчитывать и на это. Я знаю это место и то, что иногда оно выходит за рамки представлений. Мы очень хорошо справлялись с этим на протяжении долгих периодов игры и не позволяли игре выходить из-под контроля.
Последние 10 минут нам пришлось обороняться, и мы хорошо с этим справились. В такие моменты чувствуешь, что если игра оживает, то это особенное место", - подметил Компани.
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Напомним, что "Бавария" обыграла "Селтик" в выездном матче со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт 18 февраля.
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