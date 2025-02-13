Венсан Компани после матча с Селтиком рассчитывает на домашнюю игру

Тренер "Баварии" Венсан Компани подвёл итоги матча с "Селтиком".

По словам бельгийского тренера, в матче с "Селтиком" "Бавария" увезла отличный результат. Но тренер рассчитывает на домашнюю игру.

"Это первая половина игры. В целом, это действительно отличный результат. Болельщики нечасто проигрывают здесь, особенно в Европе, поэтому мы ценим важность игры и победу.

Мы также неплохо играем дома, так что будем рассчитывать и на это. Я знаю это место и то, что иногда оно выходит за рамки представлений. Мы очень хорошо справлялись с этим на протяжении долгих периодов игры и не позволяли игре выходить из-под контроля.

Последние 10 минут нам пришлось обороняться, и мы хорошо с этим справились. В такие моменты чувствуешь, что если игра оживает, то это особенное место", - подметил Компани.