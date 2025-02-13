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Хозяева начали играть после перерыва. Селтик – Бавария 1:2. Обзор матча
Шотландский клуб потерял 45 минут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кельты" провели очень слабый первый тайм (0 ударов, 35% владения). Мюнхенская команда не создала много моментов, но на стыке таймов отличилась дважды. Во второй половине встречи клуб из Глазго демонстрировал желание спасти поединок, но футболистам удалось только сократить отставание.
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Смотрите обзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов
Глазго. Селтик Парк, 57 406 зрителей
Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49
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