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Игру можно было заканчивать на 3-й минуте. Фейеноорд – Милан 1:0. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Хозяева победили не без удачи

Игру можно было заканчивать на 3-й минуте. Фейеноорд – Милан 1:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Гордость Юга" открыла счет уже на старте поединка. Нидерландская команда в поединке всего дважды попала в плоскость. Кипер Тимон Велленройтер нивелировал опасность всех шести ударов "россонери". После перерыва "дьяволы" начали играть активнее и создавать моменты, но пробить немецкого вратаря так и не удалось.

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Смотрите обзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Роттердам. Де Кейп, 45 000 зрителей

Фейенорд – Милан 1:0

Гол: Пайшан, 3

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Фейеноорд (Роттердам) Милан
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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