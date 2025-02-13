Главный тренер Милана говорит после поражения, что команде нужно совершенствоваться

Сержиу Консейсау высказался после матча плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала, в котором его "Милан" уступил "Фейеноорду" со счетом 0:1.

"Мы сыграли только первый матч. Мы знали, что в Роттердаме сложная атмосфера, они действовали очень агрессивно и выиграли много единоборств. В таких условиях трудно побеждать. Мы могли вернуться домой с ничьей, но не были достаточно эффективными в атаке. Нам не повезло на старте, но соперник лучше выглядел в борьбе. Это больше, чем просто детали. Мы должны совершенствоваться, и времени не так много.

Сейчас нужно сосредоточиться на матче с "Вероной", а затем побеждать "Фейенорд", чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов", - говорит Консейсау.