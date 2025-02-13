  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Главный тренер Милана говорит после поражения, что команде нужно совершенствоваться
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Милана говорит после поражения, что команде нужно совершенствоваться

Лига Чемпионов

Но времени же мало

Главный тренер Милана говорит после поражения, что команде нужно совершенствоваться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сержиу Консейсау высказался после матча плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала, в котором его "Милан" уступил "Фейеноорду" со счетом 0:1.

"Мы сыграли только первый матч. Мы знали, что в Роттердаме сложная атмосфера, они действовали очень агрессивно и выиграли много единоборств. В таких условиях трудно побеждать. Мы могли вернуться домой с ничьей, но не были достаточно эффективными в атаке. Нам не повезло на старте, но соперник лучше выглядел в борьбе. Это больше, чем просто детали. Мы должны совершенствоваться, и времени не так много.

Сейчас нужно сосредоточиться на матче с "Вероной", а затем побеждать "Фейенорд", чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов", - говорит Консейсау.

Добавим, что ответный матч состоится в Италии 18 февраля.

Читайте такжеИгру можно было заканчивать на 3-й минуте. Фейеноорд – Милан 1:0. Обзор матчаЧитайте такжеВратарь Милана попал в поле зрения Пари Сен-Жермен
По теме
yellow-arrow
Включая Винисиуса. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
yellow-arrow
Игру можно было заканчивать на 3-й минуте. Фейеноорд – Милан 1:0. Обзор матча
yellow-arrow
Хозяева начали играть после перерыва. Селтик – Бавария 1:2. Обзор матча
Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости