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Включая Винисиуса. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Без защитников и вратарей

Включая Винисиуса. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам первого раунда стыковых матчей Лиги чемпионов.

В список вошли четыре футболиста:

  • Форвард дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси - забитый мяч и ассист в игре со "Спортингом" (3:0).
  • Хавбек "Фейеноорда" Игор Пайшао - победный гол в матче против "Милана" (1:0).
  • Вингер "Реала" Винисиус Жуниор - результативная передача в поединке с "Манчестер Сити" (3:2).
  • Нападающий "Бенфики" Вангелос Павлидис - решающий гол в ворота "Монако" (1:0).

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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Боруссия (Дортмунд) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Фейеноорд (Роттердам) Серу Гирасси лучший игрок Винисиус Жуниор Игор Пайшан
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