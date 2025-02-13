Лига Чемпионов
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Включая Винисиуса. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Без защитников и вратарей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам первого раунда стыковых матчей Лиги чемпионов.
В список вошли четыре футболиста:
- Форвард дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси - забитый мяч и ассист в игре со "Спортингом" (3:0).
- Хавбек "Фейеноорда" Игор Пайшао - победный гол в матче против "Милана" (1:0).
- Вингер "Реала" Винисиус Жуниор - результативная передача в поединке с "Манчестер Сити" (3:2).
- Нападающий "Бенфики" Вангелос Павлидис - решающий гол в ворота "Монако" (1:0).
Проголосовать за своего фаворита можно на
Who stood out this matchweek? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2025
Vote ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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