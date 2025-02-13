Тренер Фейеноорда - о победе над Миланом: Не сильно удивлен. Это всего лишь первый шаг

Исполняющий обязанности главного тренера "Фейеноорда" Паскаль Босхарт высказался о победе над "Миланом" (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Игроки снова показали, что умеют играть в футбол. Я очень надеюсь, что мы сможем прогрессировать. Я очень счастлив и очень горд.

У нас был план. Мы немного его изменили, но он у нас был. Мы очень хорошо сыграли в защите, мы хорошо прессинговали. Но это всего лишь первый шаг.

Мы знали, как нужно сыграть. У нас были красивые моменты. Пайшан реализовал один из них. Я бы не сказал, что удивлён результатом. Я ставил цель победить. Команде нужна уверенность в себе. А с остальным и так всё хорошо", - считает Босхарт.