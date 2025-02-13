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Капитан Баварии поделился своими мыслями после матча против Селтика
Немец считает, что Бавария заслужила победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Нойер высказался после матча плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала, в котором "Бавария" обыграла "Селтик" со счетом 2:1.
"Селтик" имел очень длинную беспроигрышную серию дома, и этого нелегко достичь. Мы показали очень хорошую игру и доминировали. "Селтик" был действительно опасным только тогда, когда имел много стандартов. Мы не всегда занимали идеальные позиции, но в целом заслужили эту победу. Мы не сломались под давлением. В некоторых моментах могли действовать более хладнокровно, но в целом мы сохраняли спокойствие и играли в умный футбол.
Было очень важно не пропустить еще один гол и не ехать домой с ничьей. Здесь было очень громко. Редко можно почувствовать такую атмосферу, и для нас это было особенным", - говорит Нойер.
Добавим, что ответный матч состоится в Германии 18 февраля.
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