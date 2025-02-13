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Наставник Монако остался недоволен судейством после поражения от Бенфики
Сравнил с игрой двухмесячной давности
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Монако" Ади Хюттер подвел итоги поединка с "Бенфикой" (0:1), высказав претензии относительно работы арбитра.
"Прежде всего, у меня сложилось ощущение, что этот матч стал повторением того, который был сыгран два месяц назад против все той же "Бенфики". Первые десять минут второго тайма стали решающими. Я думаю, что вторая желтая карточка, которая была показана Али Эль-Мусрати — это крайне суровое наказание для игрока, который не проявлял никакой агрессии.
Повторюсь, удаление игрока трудно принять, однако и этого жеста не должно было быть. Тем не менее мне понравилось, как отреагировала на эти события моя команда, парни бились до конца и сделали все, чтобы сравнять счет. Именно это я от них просил в перерыве, подчеркнув, что разрыв в счете минимальный. Мы будем биться, чтобы в ответной встрече завоевать свою путевку в 1/8 финала", - сказал Хюттер на пресс-конференции.
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