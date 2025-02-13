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Нападающий Реала высказался о болельщиках Манчестер Сити
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" высказался о болельщиках "Манчестер Сити".
Винисиус Жуниор в интервью Sky рассказал, что не злится на английских болельщиков, но посоветовал сосредоточиться в поддержку их клуба.
"Этот баннер только придал мне больше мотивации... они же болельщики, поэтому могут делать то, что хотят, может быть, им стоит больше сосредоточиться на скандировании в поддержку своей команды", - сказал нападающий.
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Напомним, что в матче Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" Винисиус Жуниор отдал 2 ассиста на Диаса и Беллингема.
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