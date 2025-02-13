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Тренер Бенфики - после 1:0 с Монако: Нам не хватило настроя
Могли лучше воспользоваться преимуществом
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Рулевой "Бенфики" Бруно Лаже оценил минимальную победу над "Монако" (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, с 52-й минуты игры "орлы" находились в большинстве.
"Первый тайм был очень тактическим, в отличие от первой встречи, когда мы играли здесь на групповом этапе, и команды оказывали высокий прессинг. Этот поединок был гораздо более тактический, и было ясно, что обе команды осознавали, что им предстоит ответный матч.
Если судить по нашим шансам, мы могли забить еще один гол, но нам не хватило настроя на победу, который необходим в Лиге чемпионов", - цитирует Лаже A Bola.
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