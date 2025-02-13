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Буряк: Динамо U-19 не хватило опыта и везения в матче с Аталантой

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Буряк отметил, что послематчевые пенальти - это своего рода лотерея

Буряк: Динамо U-19 не хватило опыта и везения в матче с Аталантой

Фото: ФК Динамо Київ

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Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал вылет киевской команды U-19 из Юношеской Лиги УЕФА.

Напомним, киевляне проиграли итальянской "Аталанте" в серии пенальти 6:7 (основное время 3:3).

"Я думаю, что результат в этом поединке не по игре. "Динамо" в этом матче не хватило опыта и чуть-чуть везения. А послематчевые пенальти – это лотерея.

У "Динамо" U-19 есть хорошая команда, которая будет готовиться ко второй половине сезона. Еще есть время. Но, я думаю, что они неплохо подготовились к продолжению сезона", - сказал Буряк в интервью Sport.ua.

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Леонид Буряк Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига Чемпионов Аталанта U-19 (Бергамо)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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