Буряк: Динамо U-19 не хватило опыта и везения в матче с Аталантой

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал вылет киевской команды U-19 из Юношеской Лиги УЕФА.

Напомним, киевляне проиграли итальянской "Аталанте" в серии пенальти 6:7 (основное время 3:3).

"Я думаю, что результат в этом поединке не по игре. "Динамо" в этом матче не хватило опыта и чуть-чуть везения. А послематчевые пенальти – это лотерея.

У "Динамо" U-19 есть хорошая команда, которая будет готовиться ко второй половине сезона. Еще есть время. Но, я думаю, что они неплохо подготовились к продолжению сезона", - сказал Буряк в интервью Sport.ua.